Новогодние малыши: 200 детей появились на свет в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане во время новогодних каникул родились 200 малышей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ВКО.

Как отмечают врачи, в праздничные дни учреждения родовспоможения работали в обычном режиме.

«С 1 по 6 января 2020 года в перинатальных центрах и родильных отделениях райбольниц родилось 200 малышей», - пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В целом, как отмечают специалисты сферы родовспоможения, прошедший 2019 год был «урожайным». Так, в течение года в области родилось 21 386 детишек, в том числе 179 двойни.





Накануне нового года был дан старт необычной акции, которая продлилась до конца новогодних праздников. Все малыши были в необычных нарядах. Коллективы медорганизаций специально подготовили и сшили наборы с новогодней тематикой для выписки детей.















