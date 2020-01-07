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Новогодние малыши: 200 детей появились на свет в ВКО

7 Января 2020 20:41
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Новогодние малыши: 200 детей появились на свет в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане во время новогодних каникул родились 200 малышей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ВКО.

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Как отмечают врачи, в праздничные дни учреждения родовспоможения работали в обычном режиме.

«С 1 по 6 января 2020 года в перинатальных центрах и родильных отделениях райбольниц родилось 200 малышей», - пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В целом, как отмечают специалисты сферы родовспоможения, прошедший 2019 год был «урожайным». Так, в течение года в области родилось 21 386 детишек, в том числе 179 двойни.


Накануне нового года был дан старт необычной акции, которая продлилась до конца новогодних праздников. Все малыши были в необычных нарядах. Коллективы медорганизаций специально подготовили и сшили наборы с новогодней тематикой для выписки детей.







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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Орал Ерланулы

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