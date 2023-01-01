Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы

1 Января 2023, 13:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех открытых площадках Астаны прошли праздничные концерты, на которых выступали звезды отечественной эстрады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Звезды отечественной эстрады исполняли свои хиты на Городской площади, перед международным выставочным центром EXPO и площади у монумента «Қазақ Елі».

В числе выступающих – Серик Ибрагимов, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Ayree, Qanay, Алмаз Кишкенбаев, группа «Калиманджаро», Акбота Болшова, Диана Исмаил, Зарина Омарова, Нурдаулет Карлов, Мади Кадыров, Кульаим Каирбаева и другие.

Присоединиться к праздничному концерту и зарядиться позитивом мог каждый желающий.

Фото: gov.kz