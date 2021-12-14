Нового заместителя акима области назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения назначен Тимур Султангазиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тимур Султангазиев родился в 1982-м году. Окончил Казахский национальный медицинский университет, Университет Тюлэйн в США.

Трудовую деятельность начал в 2006-м году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в Астане.

В 2010 году работал в АО «Республиканский научный центр скорой медицинской помощи».

С 2010 по 2013 годы — менеджер, главный менеджер, директор департамента инноваций и технологического трансферта технологий в АО «Национальный медицинский холдинг».

С 2013 по 2014 годы был президентом АО «Центр медицинских технологий и информационных систем». С 2014 года по 2016 годы работал заместителем генерального директора ТОО «Медикер».

В 2016-2018 годы работал на различных руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения.

С 2018 по 2020 годы занимал должность руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

В 2020 году был председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Ранее курировавший отрасль заместитель акима области Аскар Сакипкереев был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.