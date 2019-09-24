Нового руководителя управления природных ресурсов назначили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Им стал 53-летний Марат Ескендиров. Нового главу ведомства на заседании акимата представил аким области Кумар Аксакалов.
М. Ескендиров родился в селе Кривощеково Сергеевского района Северо-Казахстанской области. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова. Имеет специальности «Экономист-организатор сельскохозяйственного производства», «Юрист».
Трудовую деятельность начал в 1983 году разнорабочим РСХО имени Ибраева, с. Ибраево Сергеевского района Северо-Казахстанская области.
В разные годы занимал должности начальника отдела, и.о. заместителя председателя налогового комитета по Костанайской области, председателя налогового комитета по Северо-Казахстанской области, начальника налогового управления по городам Экибастузу, Павлодару.
Был заместителем руководителя налогового департамента Костанайской области, руководителем управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по Костанайской области.
С 2018 года работал в аппарате акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. До настоящего назначения был заместителем акима района по оперативным вопросам, экономике и финансам.
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