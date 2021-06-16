Нового руководителя назначили в департаменте экологии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент экологии Северо-Казахстанской области возглавил Азамат Бектасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, нового руководителя представил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

У А. Бектасова есть опыт работы в сфере экологии. С 2014-го по 2020-е годы он занимал должности главного специалиста, руководителя отдела государственного экологического контроля, заместителя руководителя департамента экологии. Работал заместителем руководителя департамента экологии по Карагандинской области.

До настоящего назначения являлся заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области.

На своей странице в социальной сети новый главный эколог области разместил контактные телефоны и заявил, что открыт к диалогу по вопросам, касающимся курируемой сферы.

«Наша главная цель – улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, сохранение природных ресурсов североказахстанского региона. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все обращения и пожелания граждан. Я готов к открытому диалогу по всем вопросам экологического характера. Контактные данные: (7152)46-18-85; 8-702-542-43-48, е-mail: [email protected]», - написал А. Бектасов.

Азамату Бектасову предстоит решить немало экологических проблем региона. Одна из которых – полигон твердых бытовых отходов и несанкционированные свалки.