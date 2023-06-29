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Нового руководителя филиала партии «AMANAT» назначили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Июня 2023, 16:12
Нового руководителя филиала партии «AMANAT» назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Исполнительным секретарем Северо-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT» избран Женис Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии, за кандидатуру Ж. Асанова единогласно проголосовали члены Бюро Политсовета регионального филиала.

Женису Асанову 38 лет. Уроженец города Алматы. В 2007-м году окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

В разное время работал коммерческим директором ТОО «Бизнес-Тайм», директором ТОО «Казпромстрой», руководителем отдела индустриально-инновационного и стратегического развития управления индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области, заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития.

До настоящего назначения занимал должность начальника отдела центра проектного управления.

Прежний руководитель филиала партии Асем Рахметова избрана депутатом Сената Парламента РК.


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