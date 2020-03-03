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Нового руководителя департамента по делам госслужбы представили в Атырау

3 Марта 2020 17:36
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Нового руководителя департамента по делам госслужбы представили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырау аким области Махамбет Досмухамбетов представил активу региона нового руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Им стал Салауат Муксимов. Новый руководитель департамента родился в 1980 году в Атырауской области. Имеет высшее образование. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию госуправления при Президенте РК, имеет степень PhD доктора по профилю «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году. Работал преподавателем в ЕНУ имени Л. Гумилева, с 2005 года – в аппарате Сената Парламента РК, затем занимал должность руководителя управления внутренней политики в СКО, различные должности в Агентстве по делам государственной службы и по противодействию коррупции.


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Ключевые слова: Атырауская область, Назначения,
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Автор:

А. Соколов

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