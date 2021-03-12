Нового руководителя Антикоррупционной службы назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, Антикоррупционную службу области возглавил 42-летний Жаркын Галымов.

В 2000 году окончил Академию МВД РК, в 2004-м - Казахский государственный экономический университет имени Т. Рыскулова, в 2007-м - Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б. Байсенова.

Трудовую деятельность начал с должности начальника отряда отдела по воспитательной работе Учреждения ЕЦ-166/10 УУИС УВД Акмолинской области. С 2001-го по 2012 годы служил в органах внутренних дел. Работал следователем следственного отдела УВД района Сарыарка столицы, начальником отдела управления по борьбе с наркобизнесом столичного ДВД, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Комитета по борьбе с наркобизнесом МВД РК.

В период с 2012 года по 2014 год работал в Центральном аппарате Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С 2014 года служит в Антикоррупционной службе.

В разные годы занимал должности заместителя руководителя по следственной работе Антикоррупционной службы по Актюбинской и Северо-Казахстанской областям.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя 2-го департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Ранее занимавшего должность руководителя Антикоррупционной службы области Ернара Баянгазина перевели в Павлодарскую область. В Северо-Казахстанской области он проработал около двух лет.