РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 12 Март 2021 | GMT +6

    Нового руководителя Антикоррупционной службы назначили в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, Антикоррупционную службу области возглавил 42-летний Жаркын Галымов.

    В 2000 году окончил Академию МВД РК, в 2004-м - Казахский государственный экономический университет имени Т. Рыскулова, в 2007-м - Карагандинский юридический институт МВД РК имени Б. Байсенова.

    Трудовую деятельность начал с должности начальника отряда отдела по воспитательной работе Учреждения ЕЦ-166/10 УУИС УВД Акмолинской области. С 2001-го по 2012 годы служил в органах внутренних дел. Работал следователем следственного отдела УВД района Сарыарка столицы, начальником отдела управления по борьбе с наркобизнесом столичного ДВД, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Комитета по борьбе с наркобизнесом МВД РК.

    В период с 2012 года по 2014 год работал в Центральном аппарате Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С 2014 года служит в Антикоррупционной службе.

    В разные годы занимал должности заместителя руководителя по следственной работе Антикоррупционной службы по Актюбинской и Северо-Казахстанской областям.

    До настоящего назначения работал заместителем руководителя 2-го департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Ранее занимавшего должность руководителя Антикоррупционной службы области Ернара Баянгазина перевели в Павлодарскую область. В Северо-Казахстанской области он проработал около двух лет.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Назначения Другие государственные органы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!