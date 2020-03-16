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Нового районного акима назначили в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области назначена Алия Муханбетжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.
Алия Бигазиевна Муханбетжанова родилась в 1978 году. Образование – высшее. Окончила Западно-Казахстанский государственный аграрный университет и Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальностям «Агрохимия и почвоведение» и «Русский язык и литература, иностранный язык».
В разные годы работала учителем Кожевниковской средней школы Зеленовского района; ведущим специалистом Зеленовского районного отдела по управлению земельными ресурсами ЗКО, село Переметное; главным специалистом по земельным отношениям отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное; заведующей отделом земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное; начальником отдела земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное.
С 2014 года работала руководителем управления земельных отношений Западно-Казахстанской области.
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