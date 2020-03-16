+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 21 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нового районного акима назначили в ЗКО

16 Марта 2020 14:27
Поделиться:
Нового районного акима назначили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области назначена Алия Муханбетжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.

Новости по теме
Глава государства сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК
Назначен новый аким Актобе В Туркестанской области усиливают меры по профилактике коронавируса Новые кадровые назначения в РК за неделю

Алия Бигазиевна Муханбетжанова родилась в 1978 году. Образование – высшее. Окончила Западно-Казахстанский государственный аграрный университет и Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальностям «Агрохимия и почвоведение» и «Русский язык и литература, иностранный язык».

В разные годы работала учителем Кожевниковской средней школы Зеленовского района; ведущим специалистом Зеленовского районного отдела по управлению земельными ресурсами ЗКО, село Переметное; главным специалистом по земельным отношениям отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное; заведующей отделом земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное; начальником отдела земельных отношений Зеленовского района ЗКО, село Переметное.

С 2014 года работала руководителем управления земельных отношений Западно-Казахстанской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Акимат, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив