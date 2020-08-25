Нового районного акима назначили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акимом Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области назначен Серикказы Садвакасов, ранее занимавший должность главы Тарбагатайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Серикказы Хусаинович Садвакасов 26 мая 1961 года в селе Урджар Урджарского района Семипалатинской области. В 1983 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач».

Трудовую деятельность начал в 1984 года заведующим ветеринарным участком Теспақан колхоза «Красные горные орлы». После был главным ветеринаром управления сельского хозяйства Урджарского района, начальником подсобного хозяйства имени «Жанай» района, председателем колхоза «Красный дозор» в селе Урджар, возглавлял ТОО «Жаңа-тілек».

В период с 1997 по 2014 годы проработал главным ветеринаром районной ветеринарной станции, начальником Урджарской районной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, начальником территориальной инспекции Урджарского района комитета ветеринарного надзора и контроля МСХ РК. В 2014-2019 годы был заместителем акима Урджарского района.