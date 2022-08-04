4 Августа 2022 17:34

Нового прокурора назначили в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Новым прокурором города Темиртау назначен Арман Орманов. До этого он занимал должность прокурора Уйгурского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арман Найманбайұлы Омаров родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности « Правоведение « .

Службу в органах прокуратуры начал в 1999 году с должности помощника прокурора Кербулакского района прокуратуры Алматинской области.

В разное время работал заместителем начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Алматинской области, помощником прокурора области по исполнительному производству, помощником прокурора города Талдыкорган, начальником отдела по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах прокуратуры города Талдыкорган, заместителем начальника управления по представительству интересов государства в суде, прокурором Райымбекского района Алматинской области.

С октября 2016 года руководил прокуратурой Уйгурского района Алматинской области.