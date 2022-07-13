13 Июля 2022 11:00
Нового прокурора города назначили в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре сменился прокурор города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
«Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 7 июля 2022 года прокурором Павлодара назначен советник юстиции Нурбаев Асан Нурбаевич», — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Ранее он занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области.
Фото: @pavlodar_obl_prokuratura
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