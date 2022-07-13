13 Июля 2022 11:00

Нового прокурора города назначили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре сменился прокурор города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 7 июля 2022 года прокурором Павлодара назначен советник юстиции Нурбаев Асан Нурбаевич», — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области.





Фото: @pavlodar_obl_prokuratura