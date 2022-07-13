Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Нового прокурора города назначили в Павлодаре
13 Июля 2022 11:00

Нового прокурора города назначили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре сменился прокурор города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 7 июля 2022 года прокурором Павлодара назначен советник юстиции Нурбаев Асан Нурбаевич», — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области.


Фото: @pavlodar_obl_prokuratura
Новости по теме
Кадровые назначения произвели в системе МВД Казахстана
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Новый гендиректор назначен на Павлодарском нефтехимическом заводе
Читайте также
Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП в Павлодарской области
Дом для одиноких стариков и детей с инвалидностью построят в Павлодаре
Кадровые назначения произвели в системе МВД Казахстана
Мажилисмены взяли на контроль ремонт школы в Аксу
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Новый гендиректор назначен на Павлодарском нефтехимическом заводе
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Популярное
1 Ограничительные меры по ввозу автомобилей рассматривает Казахстан
2 Экс-супруга Баян Алагузовой выпустят на свободу
3 Главный санврач Алматинской области обратился к жителям двух областей
4 Полицейские задержали жителей Туркестанской области с 10 кг наркотиков
5 Онколог назвал несколько способов защиты от рака кожи в жару

Лента новостей

Архив