Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Нового президента избрали в Шри-Ланке
20 Июля 2022 16:35

Нового президента избрали в Шри-Ланке

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - Новым (временным) президентом Шри-Ланки парламент страны избрал исполнявшего обязанности главы государства экс-премьера Ранила Викремесингхе, представителя правящей коалиции. По результатам голосования он стал восьмым главой Демократической Социалистической Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Выборы состоялись после того, как уже бывший президент Готабая Раджапакса подал в отставку. Он покинул страну на фоне протестов и отправился на Мальдивы, а потом в Сингапур, назначив временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Викрамасингхе.

Островное государство переживает тяжелейший за более чем 70 лет экономический кризис.Это вызвало бурные протесты с требованиями отставки президента и его окружения, которых обвиняли в коррупции и проведении провальной экономической политики.

Шри-Ланка уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.


Фото: azertag.az


Новости по теме
Более 4 тыс. узбекистанцев госпитализировано из-за аномальной жары
Случай заболевания человека бубонной чумой выявили на севере Китая
Друзьям в Эстонии разрешили вместе служить в армии
Читайте также
Более 4 тыс. узбекистанцев госпитализировано из-за аномальной жары
Повышенный спрос на электроэнергию зафиксирован в Кыргызстане
Погибли 23 человека при столкновении автобуса с грузовиком на юге Египта
Водитель авто убил полицейского при проверке документов в штате Миссури
Число заражений оспой обезьян в Великобритании превысило 2100 случаев
Вспышка заболеваемости оспой обезьян наблюдается в Вашингтоне
Вакцину Novavax рекомендовали для использования против коронавируса в США
Десять подвидов омикрон-штамма COVID-19 выявили в Китае в июле
Популярное
1 Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
2 КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
3 Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года
4 Ярмарки вакансий для молодежи будут проводиться на регулярной основе - Тамара Дуйсенова
5 Гвардеец задержал напавшего на двух алматинок мужчину

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив