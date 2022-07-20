20 Июля 2022 16:35

Нового президента избрали в Шри-Ланке

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - Новым (временным) президентом Шри-Ланки парламент страны избрал исполнявшего обязанности главы государства экс-премьера Ранила Викремесингхе, представителя правящей коалиции. По результатам голосования он стал восьмым главой Демократической Социалистической Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Выборы состоялись после того, как уже бывший президент Готабая Раджапакса подал в отставку. Он покинул страну на фоне протестов и отправился на Мальдивы, а потом в Сингапур, назначив временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Викрамасингхе.

Островное государство переживает тяжелейший за более чем 70 лет экономический кризис.Это вызвало бурные протесты с требованиями отставки президента и его окружения, которых обвиняли в коррупции и проведении провальной экономической политики.

Шри-Ланка уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.











