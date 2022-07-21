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Нового главу департамента внутреннего госаудита представили в Павлодаре
21 Июля 2022 18:24

Нового главу департамента внутреннего госаудита представили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новый руководитель департамента внутреннего госаудита назначен в Павлодарской области. Ведомство возглавил Даурен Махметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом министра финансов Махметов Даурен Канатович назначен руководителем департамента внутреннего государственного аудита Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК по Павлодарской области», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Нового главу ДВГА по Павлодарской области аким региона Абылкаир Скаков представил на расширенном заседании.

По данным областной администрации, Даурен Махметов начал трудовой путь в 2012 году в инспекции финансового контроля Павлодарской области. С 2013 года он занимал различные должности в Комитете финансового контроля и Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов Казахстана, был руководителем управления.


Фото Валерия Бугаева.


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Автор:
Корреспондент

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