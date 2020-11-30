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Нового члена территориальной избирательной комиссии избрали в Нур-Султане

Автор:  
Серик Сабеков
30 Ноября 2020, 11:24
Нового члена территориальной избирательной комиссии избрали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице избрали нового члена территориальной избирательной комиссии на предстоящие выборы депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на внеочередной сессии маслихата города Нур-Султан, руководитель временной комиссии по избранию членов участковых территориальных избирательных комиссий Мирас Шекенов отметил, что на основании заявления по собственному желанию освобожден от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Нур-Султан Бауыржан Исабаев.

«В этой связи временной комиссией городского маслихата была проведена организационная работа по избранию члена территориальной комиссии города Нур-Султан вместо выбывшего. Согласно требованиям пункта 4 ст.10 Конституционного закона 24 октября 2020 года в городских печатных изданиях и на сайте маслихата было размещено сообщение о внесении изменений в состав территориальных избирательных комиссий города Нур-Султан с указанием сроков предоставления политическими партиями предложений с 26 октября по 10 ноября 2020 года», - сказал Мирас Шекенов.

Спикер добавил, что пунктом 3 ст. 10 Конституционного закона установлено, что члены территориальных и участковых комиссий избираются маслихатами на основании предложений политических партий.

«27 октября 2020 года в адрес городского маслихата поступило предложение от политической партии «Бирлик» об избрании членом территориальной избирательной комиссии города Нур-Султан Бахыт Бектимисовой. В установленные сроки предложения от других политических партий в адрес городского маслихата не поступало», - сообщил Мирас Шекенов.

Исходя из требований Конституционного закона, представленная кандидатура проверена на судимость, на предмет проживания на территории административной территориальной единицы и на другие требования. Учтен большой стаж работы Бектимисовой, который составляет более 25 лет в органе местного госуправления и при котором в ходе исполнения должностных обязанностей Бахыт Бектимисова имела опыт работы по взаимодействию с избирательными комиссиями столицы.

«Временная комиссия, получив результаты проверки и рассмотрев представленные документы, вносит на рассмотрение городского маслихата вопрос по избранию Бектимисовой Бахыт Газизовны в состав избирательной комиссии вместо выбывшего», - добавил Мирас Шекенов.

Депутаты маслихата проголосовали за представленную кандидатуру.


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