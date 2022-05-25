25 Мая 2022 01:00

Нового акима Тимирязевского района назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Акимом Тимирязевского района Северо-Казахстанской области назначили Ерлана Жарова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлану Жарову 40 лет. Имеет два высших образования.

Карьеру начал в 2001 году юрисконсультом. В 2003 году перешел на государственную службу.

Работал специалистом по назначению адресной социальной помощи в аппарате акима города Тайынша, главным специалистом по работе с малообеспеченными гражданами в отделе труда, занятости и социальной защиты населения, отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района, акимом Чкаловского сельского округа.

С 2008 по 2015 годы года занимал должность заместителя акима Тайыншинского района, курировал различные сферы.

С 2015 по 2019 годы работал на руководящих должностях в частных агроформированиях.

Затем вернулся на государственную службу. С 2019 года по настоящее время был акимом Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства.



