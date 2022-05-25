Нового акима Тимирязевского района назначили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Акимом Тимирязевского района Северо-Казахстанской области назначили Ерлана Жарова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ерлану Жарову 40 лет. Имеет два высших образования.
Карьеру начал в 2001 году юрисконсультом. В 2003 году перешел на государственную службу.
Работал специалистом по назначению адресной социальной помощи в аппарате акима города Тайынша, главным специалистом по работе с малообеспеченными гражданами в отделе труда, занятости и социальной защиты населения, отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района, акимом Чкаловского сельского округа.
С 2008 по 2015 годы года занимал должность заместителя акима Тайыншинского района, курировал различные сферы.
С 2015 по 2019 годы работал на руководящих должностях в частных агроформированиях.
Затем вернулся на государственную службу. С 2019 года по настоящее время был акимом Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства.