Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
24 Мая 2023, 13:15
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом района Алихана Бокейхана назначили Досбола Кулекеева. Ранее занимавший данный пост Саят Шаймин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Досбол Батырбекович Кулекеев, 1981 года рождения, имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 2002 году менеджером управления кредитования инвестиционных проектов АО «Банк развития Казахстана».

С 2007 по 2015 годы занимал различные должности в АО «Интергаз Центральная Азия», в городе Астане.

С 2015 по 2022 годы работал на руководящих должностях в АО «КазТрансГаз Аймақ», АО НУХ «Байтерек», ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областям, а также в центральном филиале ТОО «Petro Retail» по г. Астане и Павлодарской области.

С 2022 года занимал должность заместителя генерального директора по корпоративным вопросам в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», в городе Астане.


Карагандинская область   Акимат   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Рабочую группу по изучению вопросов борьбы с теневой экономикой создали при Генпрокуратуре РК
Рабочую группу по изучению вопросов борьбы с теневой экономикой создали при Генпрокуратуре РК
Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей
Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей
Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау
Женщина погибла, выпав с девятого этажа жилого дома в Атырау
Строящийся ЖК горит в Астане
Строящийся ЖК горит в Астане
Поэтапный охват детей творческими кружками в рамках подушевого финансирования продолжат в Казахстане
Поэтапный охват детей творческими кружками в рамках подушевого финансирования продолжат в Казахстане
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана
Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана
Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО
Еще шесть объектов от Казахстана планируют внести в список наследия ЮНЕСКО
Механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами усовершенствуют в Казахстане
Механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами усовершенствуют в Казахстане
Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы
Пациента с 94% ожогом тела спасли врачи в Алматы