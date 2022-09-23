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Нового акима Осакаровского района назначили в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Сентября 2022, 16:15
Нового акима Осакаровского района назначили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области назначили нового акима. Руководить районом будет Руслан Нурмаханбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Осакаровского района назначен Руслан Есенбекович Нурмуханбетов. До этого он работал в этом же районе заместителем акима.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии районного маслихата и представил кандидатуру главы района. Депутаты ее поддержали.

Женис Касымбек обозначил перед новым акимом приоритетные задачи в районе. В их числе строительство жилья, обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение инфраструктуры.

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«Выделены средства на строительство водопроводных сетей в селах Пионерское, Озерное-Ералы и седьмой очереди в поселке Осакаровка. Завершить объекты необходимо в 2023 году. В рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» в этом году большое внимание уделено поселку Молодежному, где ведется капитальный ремонт Дома культуры, двух школ и спорткомплекса. Нужно контролировать качество работ и сроки исполнения проектов», – сказал аким области.

Руслан Нурмуханбетов на государственной службе более 16 лет. Трудовую деятельность начал в 2005 году специалистом аппарата акима поселка Молодежного Осакаровского района. Занимал различные должности в аппарате акима Осакаровского района. Затем работал в Северо-Казахстанской области – заместителем руководителя управления образования. После трудился в Бухар-Жырауском районе, где прошел путь от главного специалиста до заместителя акима района. С августа 2017 года до настоящего времени был заместителем акима Осакаровского района, в этой должности курировал вопросы экономики, сельского хозяйства, ветеринарии, земельных отношений.


Карагандинская область   Акимат   Назначения   Ауыл – Ел бесігі  
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