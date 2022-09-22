22 Сентября 2022, 14:23

Нового акима назначили в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области назначили нового акима города Шахтинск. Эту должность будет занимать Мурат Кыдырганбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата акимом Шахтинска назначен Мурат Есетович Кыдырганбеков. До этого он возглавлял Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии Шахтинского городского маслихата и представил кандидатуру нового акима. Депутаты ее поддержали.

Аким области поставил задачи перед новым главой города.

«Приоритетной задачей, которая требует постоянного контроля, остается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Необходимо обеспечить готовность жилых домов и организаций города. Проработать с населением вопросы превентивной закупки угля», – сказал Женис Касымбек.

Необходимо продолжить реализацию проектов по развитию инфраструктуры и благоустройству города. Среди главных задач также привлечение инвестиций и поддержка предпринимательства.

Мурат Кыдырганбеков имеет высшее образование по специальности «Государственное и местное управление». На государственной службе с 2008 года. Работал в должности главного специалиста в Отделе предпринимательства г. Сарани, Управлении предпринимательства и промышленности Карагандинской области. В Управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области был главным специалистом отдела планирования, развития отраслей экономики и казахстанского содержания, заместителем руководителя. Работал инспектором аппарата акима Карагандинской области. Занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Карагандинской области. С марта 2021 года до настоящего времени возглавлял Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Бывший аким Шахтинска Аскербек Халтонов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Фото : gov.kz











