Нового акима назначили в Сарани

В Сарани представили нового акима. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Еркин Баулыков, до этого работавший заместителем акима города Сарани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового градоначальника представил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов на внеочередной сессии гормаслихата. Депутаты одобрили кандидатуру.

Заместитель акима области обозначил приоритетные направления развития города и поставил задачи перед новым главой Сарани.

Еркин Баулыков с 2016 по 2019 год работал на разных должностях в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Трудился в столице в департаменте развития системы госуправления Министерства национальной экономики РК. Затем руководил отделом занятости и социальных программ города Сарани.

С декабря 2021 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима города Сарани.