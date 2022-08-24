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    19:48, 23 Август 2022 | GMT +6

    Нового акима назначили в Нуринском районе Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области сменился аким. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата на должность назначен Бакытжан Муканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новую кандидатуру на эту должность представил аким Карагандинской области Женис Касымбек на внеочередной сессии районного маслихата. Депутаты единогласно одобрили кандидата.

    Бакытжан Мылтыкбаевич Муканов окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «строительство тепловых и атомных электростанций».

    На государственной службе - с 2005 года. В Жанааркинском районе прошел путь от специалиста отдела до заместителя акима.

    С августа 2020 года до настоящего времени работал в должности заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области.

    «Буду прилагать все усилия и использовать накопленный опыт для повышения благосостояния жителей района и для развития экономики во всех направлениях», - пообещал новый глава района Бакытжан Муканов.

    Бывший аким района Аян Шалмаганбетов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу.


    Теги:
    Акимат Назначения Карагандинская область для mail.ru
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