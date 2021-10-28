Нового акима назначили в Мендыкаринском районе Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил нового акима Мендыкаринского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня по согласованию с депутатами маслихата Мендыкаринского района распоряжением акима области Архимеда Мухамбетова назначен аким Мендыкаринского района. Им стал Габит Мажитович Бекбаев.

«Габит Бекбаев - уроженец с.Боровское Мендыкаринского района. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт. Имеет высшее образования. Поручил Габиту Бекбаеву обеспечить работу по дальнейшему социально- экономическому развитию региона»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

По информации пресс-службы акима области, Габит Бекбаев ранее занимал должность заместителя акима Мендыкаринского района.