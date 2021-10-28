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    20:13, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нового акима назначили в Мендыкаринском районе Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил нового акима Мендыкаринского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня по согласованию с депутатами маслихата Мендыкаринского района распоряжением акима области Архимеда Мухамбетова назначен аким Мендыкаринского района. Им стал Габит Мажитович Бекбаев.

    «Габит Бекбаев - уроженец с.Боровское Мендыкаринского района. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт. Имеет высшее образования. Поручил Габиту Бекбаеву обеспечить работу по дальнейшему социально- экономическому развитию региона»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

    По информации пресс-службы акима области, Габит Бекбаев ранее занимал должность заместителя акима Мендыкаринского района.


    Теги:
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