20:13, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Нового акима назначили в Мендыкаринском районе Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов назначил нового акима Мендыкаринского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня по согласованию с депутатами маслихата Мендыкаринского района распоряжением акима области Архимеда Мухамбетова назначен аким Мендыкаринского района. Им стал Габит Мажитович Бекбаев.
«Габит Бекбаев - уроженец с.Боровское Мендыкаринского района. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт. Имеет высшее образования. Поручил Габиту Бекбаеву обеспечить работу по дальнейшему социально- экономическому развитию региона»,- сообщил Архимед Мухамбетов.
По информации пресс-службы акима области, Габит Бекбаев ранее занимал должность заместителя акима Мендыкаринского района.