16 Августа 2022 16:08

Нового акима назначили в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ . КАЗИНФОРМ - Нового акима назначили в городе Экибастузе Павлодарской области. Ранее он был главой одного из районов региона,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Аким Павлодарской области представил нового акима Экибастуза. Им стал Аян Бейсекин.

Новый градоначальник с 2019 года руководил родным Иртышским районом. До этого был заместителем акима Павлодара и замглавы Железинского района. С 2015 по 2017 годы Бейсекин занимал пост заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. До мегаполиса в разные годы работал в акимате СКО, системе Агентства по делам госслужбы и в частном секторе.

Аян Бейсекин – член Президентского молодежного кадрового резерва, выпускник программы «Болашак». В 2008 году окончил ЕНУ имени Л. Н. Гумилева по специальности государственного местного управления, в 2013 году получил степень магистра государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова.

Представляя Аяна Бейсекина, Абылкаир Скаков подчеркнул, что Экибастуз – особенный город, с уникальной структурой экономики и трудовыми традициями.

«Что больше всего отличает Экибастуз – это его люди. Неравнодушные к развитию родного города, с твердой гражданской позицией, политически активные, – подчеркнул аким области. – Экибастузцы искренне беспокоятся о своем городе, и я их прекрасно понимаю. Взять хотя бы ремонт дорог. Я проехался сегодня по нескольким улицам города: дороги разрыты, недоделаны, а если и делаются, то с неизвестными сроками завершения».

Как поделился глава региона, экибастузцы жалуются на отсутствие связи с компетентными городскими службами. Недостаточно эффективный диалог между акиматом и горожанами заметил и сам аким области во время своей встречи с местными жителями. Абылкаир Скаков поручил Аяну Бейсекину срочно исправить ситуацию.

«Жители должны своевременно получать объективную и достоверную информацию, какой бы она ни была. Без увиливаний и приукрашиваний, – обратился глава региона к акиму Экибастуза. – На решение этой задачи у вас мало времени. Не за горами начало учебного года, отопительный сезон – у жителей возникает всё больше и больше вопросов»

Одним из наиболее важных вопросов Абылкаир Скаков назвал предстоящий отопительный сезон. Проблемам теплоснабжения посвятят отдельное совещание с участием всех задействованных сторон.

«Ранее беседовал с акционерами. Скажу сразу: мы никому не дадим заморозить город. Бросим все необходимые для этого силы, разберемся», – заявил Абылкаир Скаков.

Упоминая ситуацию с ТЭЦ, аким области констатировал снижение качества взаимодействия городских структур. Одна из причин – текучесть кадров и неукомплектованность отделов.

«Необходимо всерьез заняться качественным развитием человеческого капитала местного госаппарата, – обратился Абылкаир Скаков к Аяну Бейсекину. – Вы из поколения прогрессивных управленцев, член ПМКР, выпускник «Болашака». Вам, как говорится, и карты в руки. Более того, в руках руководства города такой мощный, поддержанный Главой государства и правительством инструмент, как Комплексный план развития Экибастуза».

Аким области поручил повысить качество реализации плана развития и обсуждать общественно значимые мероприятия, в том числе разработку генерального плана города, с общественностью и экспертами. Среди других острых проблем – общественный транспорт. Вопрос обновления автопарка необходимо решить до конца года, поручил глава региона.

Абылкаир Скаков также обозначил задачи в социальной, культурной и спортивной сферах. Он подчеркнул, что ожидает инициативности от руководства города.

«Экибастуз имеет особое, стратегическое значение как для области, так и страны. Для его развития выделяются необходимые средства и ресурсы. У города мощный кадровый потенциал, сильные традиции, особый патриотический дух. То есть практически все для уверенного роста имеется», – сказал аким области.

Фото:pavlodarnews.kz











