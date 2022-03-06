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    23:32, 05 Март 2022 | GMT +6

    Нового акима Макатского района назначили в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил нового акима Макатского района. Им стал Ринат Ибрагимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Новый руководитель района назначен на должность по согласованию с Администрацией Президента, а также Макатским районным маслихатом. Глава региона Махамбет Досмухамбетов, представив коллективу Рината Ибрагимова, отметил, что перед ним стоят масштабные задачи по социально-экономическому развитию района.

    Аким области поблагодарил Шакира Кейкина, который 2,5 года руководил районом, за проделанную работу по развитию, благоустройству района.

    Ибрагимов Ринат Хисаевич родился в 1986 году в городе Атырау.

    Окончил факультет физической культуры и спорта Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова.

    Трудовой путь начал в 2009 году тренером-преподавателем по дзюдо, затем – по самбо в Атырауской областной детско-юношеской спортивной школе.

    В 2016-2017 годах работал директором детского и юношеского клуба «Барыс», директором Атырауского городского клуба по водным видам спорта.

    В 2017-2018 годах был руководителем городского отдела физической культуры и спорта.

    С октября 2018 года до назначения акимом района руководил управлением физической культуры и спорта Атырауской области.

    Ринат Ибрагимов добился больших успехов в спорте. Он обладатель Кубка мира по дзюдо, серебряный призер чемпионата Азии 2008 года, а также участник Пекинской и Лондонской олимпиад.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Назначения Акимат
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