Новое жилье в стране подорожало на 14% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год (февраль 2023 года к февралю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 13%, новое жилье – на 14%. Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (41%), Кызылорда (39,9%), Актобе (36,9%), Актау (35,4%), Костанай (30,9%), а на рынке аренды – Кокшетау (53,7%), Костанай (51,9%), Алматы (49,6%) и Петропавловск (49,3%).

За месяц (февраль 2023 года к январю 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.