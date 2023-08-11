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    16:19, 11 Август 2023 | GMT +6

    Новое железнодорожное сообщение «Астана – Житикара» запускают в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 сентября АО «Пассажирские перевозки» запускает новое железнодорожное пассажирское сообщение «Астана – Житикара». Маршрут организован по многочисленным просьбам жителей Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Беспересадочные вагоны по направлению «Астана – Житикара» рассчитаны на 104 места и будут курсировать периодичностью через день: отправление по нечетным дням с вокзала «Нурлы жол» в 19:40, прибытие по четным дням на станцию «Житикара» в 15:56.

    Обратное отправление по четным дням из Житикары в 18:14, прибытие в столицу по нечетным дням в 12:46. Маршрут поезда будет проходить через города Кокшетау и Костанай.

    Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру: 1433.


    Теги:
    Общество Костанайская область Транспорт КТЖ Астана
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