Новое железнодорожное сообщение «Астана – Житикара» запускают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 сентября АО «Пассажирские перевозки» запускает новое железнодорожное пассажирское сообщение «Астана – Житикара». Маршрут организован по многочисленным просьбам жителей Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Беспересадочные вагоны по направлению «Астана – Житикара» рассчитаны на 104 места и будут курсировать периодичностью через день: отправление по нечетным дням с вокзала «Нурлы жол» в 19:40, прибытие по четным дням на станцию «Житикара» в 15:56.

Обратное отправление по четным дням из Житикары в 18:14, прибытие в столицу по нечетным дням в 12:46. Маршрут поезда будет проходить через города Кокшетау и Костанай.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру: 1433.