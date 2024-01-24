РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:10, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Новые толчки: в Алматы ощущалось 2 балла

    Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в более чем 200 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая зафиксированы подземные толчки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу СОМЭ.

    Как говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы», землетрясение зарегистрировано 24 января в 273 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая в 02 часа 38 минут 10 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда 5.5.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла.

    Повторное землетрясение зарегистрировано 24 января в 05 часов 50 минут 04 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда 5.0.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.


    Теги:
    Землетрясение Алматы Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!