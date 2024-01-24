Новые толчки: в Алматы ощущалось 2 балла

Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ) МЧС РК в более чем 200 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая зафиксированы подземные толчки, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу СОМЭ.

Как говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы», землетрясение зарегистрировано 24 января в 273 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая в 02 часа 38 минут 10 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда 5.5.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла.

Повторное землетрясение зарегистрировано 24 января в 05 часов 50 минут 04 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда 5.0.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.





