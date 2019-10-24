Новое здание Посольства Беларуси открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открыли новое здание Посольства Республики Беларусь. В церемонии официального открытия приняли участие заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр, первый заместитель Премьер-Министра Республики Беларусь Александр Турчин, а также представители деловых и дипломатических кругов двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Новый современный комплекс Посольства Беларуси с этническим колоритом и широкими функциональными возможностями, находится в динамично развивающемся районе города по адресу: ул. Кошкарбаева, 9, где в непосредственной близости размещены посольства других стран, конвенциональные, образовательные, культурно-досуговые учреждения, предприятия сферы услуг и питания.





Проект комплекса зданий Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан разработан ГП «Институт жилища – НИПТИС им. С.С. Атаева». Комплекс состоит из административного здания, включающего в себя зал приемов, конференц-зал, переговорные помещения, кабинеты сотрудников, библиотеку, а также жилого дома, где предусмотрены 10 квартир, 2 гостиничных номера, подземный паркинг и резиденция Посла Республики Беларусь.





Посольство Беларуси расположено в «дипломатическом квартале», где уже размещаются посольства США, Республики Корея, резиденция Посла России, а также ведется строительство ряда диппредставительств (КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана).



