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    15:01, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новое здание Международной Тюркской академии открылось в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице открылось новое здание Международной Тюркской академии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественном открытии нового здания Международной Тюркской академии принял участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и представители интеллигенции.

    «Тюркская академия, созданная по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, становится влиятельной международной организацией, духовно связывающей тюркоязычных братьев. При поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня стали свидетелями открытия нового здания академии. Искренне поздравляю всех собравшихся с этим важным днем. Международная Тюркская академия вносит особый вклад в современную модернизацию культуры, литературы, языка братских народов», - отметил Крымбек Кушербаев.

    К слову, в здании академии расположились музей и библиотека, где представлены ценные экспонаты и литература, касающиеся тюркского мира.

    «В 2009 году по инициативе Елбасы открылась Международная Тюркская академия, в 2010 году академии передали отдельный офис во Дворце мира и согласия. А сегодня по поручению Главы государства открылось новое здание нашей академии. Новое здание состоит из двух частей. В первой расположились музей и библиотека. А во второй - рабочие кабинеты наших сотрудников. Сам музей разделен на три части. Первая часть посвящена этнографии тюркского народа, вторая часть – в целом тюркологии, в третьей части будут располагаться сувениры и экспонаты, подаренные академии», - рассказал президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

    Отметим, сегодня Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев принял участие в презентации книги академика Национальной академии наук, доктора исторических наук, профессора Оразака Смагулова «Антропологические очерки казахского народа и его предков».


    Теги:
    Культура Тюркский мир Интеграция и партнерство
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