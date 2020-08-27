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Новое высокотехнологичное оборудование приобрели для колледжей в СКО

27 Августа 2020 21:05
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Новое высокотехнологичное оборудование приобрели для колледжей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области для четырех колледжей приобрели новое высокотехнологичное оборудование по проекту «Жас маман», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, на оборудование потратили 1,2 млрд тенге.

В высший колледж имени М. Жумабаева поступили мультимедийные кабинеты нового поколения, 3D-моделирования, веб-дизайна и робототехники. В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже создали цех по диагностике и ремонту автотранспорта. В Петропавловском строительно-экономическом колледже - лабораторию по экспертизе строительных материалов, приобрели автопогрузчик. В машиностроительном колледже появились современные станки.

«Сейчас мир очень быстро меняется. Технологии уходят далеко вперед. Современное оборудование позволяет обучать наших студентов, учитывая новые тренды в мире технологий. Прекрасное оборудование в цеху по диагностике машин. Такого оборудования нет даже на станциях технического обслуживания. Наши кадры будут востребованы в современном мире», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

В следующем году по проекту «Жас маман» обновят материально-техническую базу пяти колледжей на общую сумму 1,5 млрд тенге.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Акимат  
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Автор:

Олеся Жуковень

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