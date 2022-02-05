Новое видео погромов и грабежей магазинов во время январских событий появилось в сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились новые видео погромов, мародерства и грабежей магазинов, происходящих во время январских событий, передает МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как погромщики с помощью автомобильного троса вырывают двери и окна магазина, после чего проникают внутрь торгового центра. На видео попали и кадры погрома ювелирных витрин и других отделов.

Стоит отметить, что основную часть связанных с январскими событиями уголовных дел в производстве МВД составляют кражи и грабежи. Участники погромов, мародерства и грабежей устанавливают с учетом анализа видеокамер.

Напомним, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники акций блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, акции протеста перекинулись и на другие города и регионы. В этот же день в поддержку жителей Мангистауской области начались «мирные» митинги в других семи регионах страны (Атырауская, Актюбинская области, города Нур-Султан, Алматы, ЗКО, Алматинская область и ВКО).

4 января митинги продолжились, а число регионов возросло до 11-ти, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.