Новое видение развития мира глазами Казахстана

Ключевое международное событие последних недель - 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в Нью-Йорке. Участие в сессии принял и Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В состав казахстанской делегации вошли представители МИД, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр здравоохранения Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ».

Сессия Генеральной Ассамблеи - это не только возможность для глав государств выступить на дебатах, рассказав о волнующих их проблемах, но и возможность делегациям встретиться с необходимыми им представителями стран, для обсуждения двух-трех и многосторонних отношений, укрепления и расширения сотрудничества, привлечения инвестиций в свою страну, или выявления интересных проектов для инвестиций в других странах.

В мире политики - много тонкосте, места рассадки, очередность выступления (это, кстати, нам казахам знакомо хорошо, у нас ведь самых почетных гостей за столом сажают в центре и первым дают слово), какое количество лидеров других государств готово встретиться с тем или иным главой государства, то есть потратить свое время, которое ограничено и дорого, на встречу, имеют важное значение. Поэтому встречи должны быть максимально эффективными. Цель каждой встречи - не просто побеседовать, продвинуть интересы своей страны.

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в город Нью-Йорк в этом году прошел очень успешно. Предлагаем рассмотреть основные мероприятия и встречи с участием главы Казахстана в период с 18 по 20 сентября.

Первый день, 18 сентября, Глава Государства провел в качестве Председателя первой сессии Диалога лидеров «Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР». На сессии присутствовали представители всех делегаций, приехавших в Нью Йорк. Именно эта сессия диалога лидеров одна из самых важных и представляет интерес для всех стран мира без исключения.

ЦУР – цели устойчивого развития ООН, это 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «Плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех»:

цель1 – ликвидация нищеты,

цель 2 - ликвидация голода,

цель 3 – здоровье и благополучие населения,

цель 4 – качественное образование,

цель 5 – гендерное равенство,

цель 6 – чистая вода и санитария,

цель 7 – недорогостоящая и чистая энергия,

цель 8 – достойная работа и экономический рост,

цель 9 – индустриализация, инновация и инфраструктура,

цель 10 – уменьшение неравенства,

цель 11 – устойчивые города и населенные пункты,

цель 12 – ответственное потребление и производство,

цель 13 – борьба с изменением климата,

цель 14 – сохранение морских экосистем,

цель 15 – сохранение экосистем суши,

цель 16 – мир, правосудие и эффективные институты,

цель 17 – партнерство в интересах устойчивого развития.



Председательствуя на первой сессии Диалога лидеров, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня Казахстан 80% своего бюджета тратит на достижение ЦУР ООН, и предложил создать в Казахстане Региональный хаб по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

Для чего это нужно Казахстану?

Во-первых, деятельность по достижению целей направлена на улучшение качества жизни людей, и мы как самое больше государство региона могли бы помочь координировать деятельность ООН в Центральной Азии. Во-вторых, это упрочивает авторитет нашего государства в международной политической системе и усиливает наши позиции как политического игрока, мнение которого нельзя сбрасывать со счетов. В третьих, это и возможность работы над выделением финансовых средств для решения проблем экологии, образования и здравоохранения Центрально-Азиатского региона. Для нас важно не только самим жить хорошо, но и чтобы наши соседи процветали, в том числе Афганистан. Процветание и благополучие стран региона - залог мирного и успешного нашего общего сосуществования.

В ходе сессии также выступили Президент Венгрии Каталин Новак, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Перу Дина Болуарте, Президент Гайаны Ирфан Али, Президент Микронезии Уэсли Симина, Президент Северной Македонии Стево Пендаровски, Президент Финляндии Саули Ниинистё и другие.

В тот же день у нашего Президента состоялась двусторонняя встреча с Генеральным секретарем ООН – Антониу Гутеришем, в ходе которой обсуждалось видение нашего Президента о дальнейшем совершенствовании деятельности ООН. Генеральный секретарь ООН отметил роль Казахстана как партнера ООН дословно следующими словами: «Для нас Казахстан – привилегированный партнер, который является опорой мультилатерализма, проводником и защитником мира на глобальном уровне».

В дни Ассамблеи Глава государства провел 11 двусторонних встреч с Президентами других государств, семь из которых - лидеры Европейских государств. Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентами Венгрии - Каталин Новак, Словении - Наташей Пирц-Мусар, Финляндии - Саули Ниинистё, Эстонии - Аларом Карисом, Румынии - Клаусом Йоханисом, Черногории - Яковом Милатовичем, Португалии - Марселлу Рибеллом, а также с Президентами Ирана - Ибрахимом Раиси, Монголии - Ухнаагийн Хурэлсухом, Кении - Уильямом Рутом, Южной Кореи - Юн Сок Ёль.

В ходе двусторонних переговоров обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества со всеми странами.

Так, с президентом Южной Кореи стороны пришли к соглашению о реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике. На сегодня более 700 корейских компаний функционируют в Казахстане. Южная Корея входит в первую десятку инвесторов в Казахстане, общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил 8 миллиардов долларов, товарооброт между двумя странами превысил в прошлом году 6 млрд долларов.

С президентом Черногории обсуждался вопрос открытия консульства Казахстана в Подгорице, с президентом Ирана - широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море, строительство казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас, с Президентом Кении - строительство зернохранилища в Мумбасе.

Самой ожидаемой журналистами и общественностью была встреча в формате "С5+1", глав Центральной Азии с Президентом США 19 сентября. Первым на встрече выступил Байден, вторым - наш Президент. В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии. Были также затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

Конечно, нельзя не отметить выступление нашего Президента на дебатах 78 Сессии Ассамблеи ООН. Президент как обычно прямо, без увиливаний и по-честному, поднял вопросы, беспокоящие большую часть стран мира. В первую очередь, проблему геополитического противостояния, которое приводит к недопоставке продовольствия в бедные страны, обрекая тем самым миллионы людей на голод и нищету. Именно наш Президент призвал все страны искать дипломатические решения конфликтов, приходить к миру и диалогу.

Также Глава государства озвучил уже давно назревшую необходимость по реформированию Совета Безопасности ООН, сейчас в нем только пять постоянных членов, это КНР, РФ, США, Великобритания и Франция, между которыми растет напряженность.Президент Казахсатна предложил ввести в него и средние страны, расширив Совет.

Мы, являясь миролюбивым государством, призвали к миру и единству все остальные страны мира. В мире слишком много проблем накопилось, которые необходимо решать сейчас. Это и борьба с голодом, и вопрос решения глобальной продовольственной безопасности и недостаточности воды, и изменение климата. Президент еще раз отметил, что наша страна готова выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия в Центрально-Азиатского региона и Афганистана.

Президент завершил свою речь отчетом о проводимых и проводящихся реформах в Казахстане: отход от суперпрезидентской формы правления к парламентской; обеспечение гендерного равенства путём введения квот для женщин и молодёжи в партийных списках; переход к новой экономической политике, увеличение социальных лифтов для молодёжи.

Очень важными были встречи с главами международных корпораций

Компания Master Card объявила о выборе Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе. Именно в Казахстане компания планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона. Было подписано Рамочное соглашение Digital Country Partnership (DCP) между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard. Для нашей страны это очень важно - это рабочие места для казахстанцев, налоги в бюджет, и развитие IT-индустрии, о которой Президент. говорил в своем Послании 1 сентября.

Встретился Президент и с главным исполнительным директором компании Rio Tinto Якобом Штаусхольм. Обсуждалась реализация совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности. Компания объявила о расширении деятельности в Казахстане.

19 сентября Президент встретился с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. Было подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО «НИТ») и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech. Важность этого проекта заключается в будущем размещении дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба.

Также 19 сентября Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном. В ходе встречи было подписано Рамочное соглашение об основных условиях реализации инвестиционного проекта GE Healthcare между Правительством Республики Казахстан и GE Healthcare. Компания откроет центр повышения квалификации работников здравоохранения «GE Healthcare Academy» на базе НАО «Медицинский Университет Астана».