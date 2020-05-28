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Новое управление появилось в акимате СКО

28 Мая 2020 10:54
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Новое управление появилось в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области создали управление государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов представил руководителя нового ведомства. Им стала Жанар Мусакулова. До настоящего назначения она десять лет проработала первым заместителем руководителя управления сельского хозяйства. Координировала деятельность отделов финансирования и бухгалтерского учёта, анализа, свода и планирования, административно-правового.

Ж.Мусакуловой 52 года. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист. Работала в системе экономики и финансов в районе Шал акына, заместителем акима районов Шал акына и М. Жумабаева по экономическим вопросам и бюджету.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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