Новое управление госдоходов создается в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В районе Байконур города Астаны создается новое управление государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу соответствующего столичного департамента.

Отмечается, что в связи с созданием нового района в Астане Комитет госдоходов Министерства финансов РК внес изменения в постановление Правительства и приказ министра.

«Для обеспечения полноценного функционирования информационных систем по новому коду проводится работа по настройке серверов и обновлению справочников. Очередность обновления и синхронизации справочников, переход на использование нового кода управление государственных доходов по Байконурскому району будет осуществляться в период до шести месяцев», - говорится в сообщении.

Далее после завершения процесса синхронизации, регистрационные данные и лицевые счета налогоплательщиков будут перенесены автоматически посредством интегрированной налоговой информационной системы РК.

«Таким образом, налогоплательщики нового района «Байконур» осуществляют представление форм налоговой отчетности, уплату налогов и обязательных платежей в бюджет, также другие налоговые операции в тот орган государственных доходов, в котором состояли ранее - до открытия управления государственных доходов по району Байконур», - говорится в сообщении.

В этом году в Астане появился новый район, которого назвали Байконур. В целом общая площадь составила 18,1 тысяч га, а население - 211,1 тысяч человек.