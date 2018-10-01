Новое средство пополнения транспортных карт внедрили в Астана LRT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» рассказали о внедрении нового приложения, позволяющего пополнять транспортные карты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соответствующее приложение загружается на сотовый телефон андроид. Эта функция будет доступна на Android, возможно через какое-то время будет и на IOS. Мы сейчас тестируем эту систему, пока у нас рабочая версия Реал ЛРТ - это приложение», - рассказал на круглом столе глава организации Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, теперь, чтобы проверить баланс карточки, нужно приложить карточку любой стороной.



«При этом нужно уточнить, что телефон должен быть оборудован модулем NFC, и он сразу показывает какой баланс. Теперь мы можем моментально пополнить. Нажимаем пополнение, вводим сумму и прикладываем карточку к телефону. После проверяем баланс и снова прикладываем карточку», - объяснил Б. Игенбердинов.

«Мы планируем это сделать для того, чтобы уйти от покупки новых автоматов. Это можно сотню, две сотни по городу таких агентских точек поставить. Для пассажира это будет бесплатно, без комиссий. Сейчас мы проводим тестирование этой системы. Планируем, что мы в течение 1-1,5 месяцев это протестируем и будем запускать по всему городу, чтобы уйти от расходов», - добавил глава организации.

Б. Игенбердинов пояснил, что в данный момент функционируют 30 ЛРТ-автоматов, шесть касс.

«36 точек это мало для того, чтобы люди могли моментально пополнять баланс», - подчеркнул он.