Новое соглашение о социальном партнёрстве подписали в Карагандинской области
В новое соглашение включили дополнительные пункты, касающиеся социальной защиты и гарантий работников, мер на случай сокращения производства, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, обеспечения общественного контроля в области безопасности и охраны труда и др.
«Я думаю, этот документ, который мы сегодня подписали, поможет нам улучшить условия труда. Надеюсь, власти будут и дальше способствовать сохранению экономической стабильности. Хотел бы, чтобы профсоюзы помогали в создании стабильной атмосферы в коллективах, развитии рационализаторства, повышении квалификации работников», - отметил исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец.
По словам председателя Профсоюзного центра Карагандинской области Болата Жумабекова, в рамках предыдущего соглашения удалось расширить социальную поддержку молодых специалистов. В новом документе акцент сделали на повышении имиджа рабочих профессий.
Женис Касымбек поблагодарил социальных партнёров за конструктивность и ответственность.
«Действительно, одного победителя не может быть. Мы должны найти общее решение, которое максимально удовлетворяло бы все стороны. Понятно, что подписанное соглашение - это базовый документ, в который мы при необходимости можем вносить изменения. Есть много различных аспектов, которые могут влиять на трудовые и социальные отношения. В прошлом году мы вместе с вами, в первую очередь с работодателями, очень плотно отработали в период пандемии. Сохранили рабочие места, более того, ряд предприятий повысил заработную плату», - считает глава региона.
Аналогичные соглашения о социальном партнёрстве будут подписаны во всех городах и районах области.