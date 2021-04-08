Новое соглашение о социальном партнёрстве подписали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области заключили трёхстороннее соглашение о социальном партнёрстве на 2021-2023 годы между акиматом Карагандинской области, руководителями профсоюзных объединений и ассоциаций работодателей. Этот документ обновляется каждые три года. В этот раз упор сделали на обеспечение занятости, сохранение рабочих мест, социальную защиту работников. В условиях пандемии это вышло на первый план. Из-за эпидемиологической обстановки церемония подписания соглашения прошла в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новое соглашение включили дополнительные пункты, касающиеся социальной защиты и гарантий работников, мер на случай сокращения производства, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, обеспечения общественного контроля в области безопасности и охраны труда и др.

«Я думаю, этот документ, который мы сегодня подписали, поможет нам улучшить условия труда. Надеюсь, власти будут и дальше способствовать сохранению экономической стабильности. Хотел бы, чтобы профсоюзы помогали в создании стабильной атмосферы в коллективах, развитии рационализаторства, повышении квалификации работников», - отметил исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец.

По словам председателя Профсоюзного центра Карагандинской области Болата Жумабекова, в рамках предыдущего соглашения удалось расширить социальную поддержку молодых специалистов. В новом документе акцент сделали на повышении имиджа рабочих профессий.

Женис Касымбек поблагодарил социальных партнёров за конструктивность и ответственность.

«Действительно, одного победителя не может быть. Мы должны найти общее решение, которое максимально удовлетворяло бы все стороны. Понятно, что подписанное соглашение - это базовый документ, в который мы при необходимости можем вносить изменения. Есть много различных аспектов, которые могут влиять на трудовые и социальные отношения. В прошлом году мы вместе с вами, в первую очередь с работодателями, очень плотно отработали в период пандемии. Сохранили рабочие места, более того, ряд предприятий повысил заработную плату», - считает глава региона.

Аналогичные соглашения о социальном партнёрстве будут подписаны во всех городах и районах области.