Новое решение по контролю доступа с распознаванием лица, температуры тела и наличия маски внедрил казахстанский стартап

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стартап Clockster, являющийся участником международного технопарка Astana Hub, интегрировал в свое программное обеспечение (ПО) новое оборудование, позволяющее распознавать лица, определять температуру посетителя и наличие маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сооснователь и руководитель первого казахстанского стартапа в сфере автоматизации HRm Ержан Рыскалиев рассказал, как работает автоматический контроль температуры и наличия маски на лице на базе Clockster.

«Clockster активно внедряет систему учета рабочего времени. Также сервис позволяет вести контроль доступа сотрудников, используя терминал по распознаванию лиц на турникетах. Мы заказали специальное устройство и интегрировали его в наше ПО. Особенность устройства - автоматическое считывание температуры тела человека, а также определение наличия маски - это может быть посетитель или сотрудник. Что это дает? Автоматизируется сам процесс проверки человека: есть ли нормальная температура или нет. Если у него высокая температура - данные о нем сразу сохранятся», - рассказал агентству Ержан Рыскалиев.

«Допустим, сотрудник с температурой в определенное время пытался зайти. Информация автоматически отправится по e-mail ответственным лицам. Также можно поставить запрет на пропуск этого человека. Если человек придет с высокой температурой, то система не пропустит его через турникет. То же самое с наличием маски. Аналогично можно настроить: разрешить человеку заходить с маской или нет. Если маски нет, то система не пропустит человека», - пояснил сооснователь стартапа.

По словам Ержана Рыскалиева, подобные устройства выпускают сейчас около 20 различных компаний, большая часть из которых находятся в Китае. Однако, как отметил Е. Рыскалиев, у многих производителей нет своего специального программного обеспечения для управления устройствами и это требует отдельной разработки.

«В нашем случае все интегрировано в систему Clockster, что позволяет легко управлять устройством, находясь в любом месте. Clockster является облачным решением. Если под рукой телефон, то можно будет управлять системой и смотреть, кто во сколько пришел, посмотреть, у кого какая температура», - поделился сооснователь проекта.

Система работает в здании Astana Hub. Ержан Рыскалиев также отметил, что стартап получил около 10 предзаказов от различных компаний. Устройство подходит для многих компаний, а также общественных учреждений.

«Система идеально подходит для строительного сектора, больниц, медучреждений, где можно посетителей проверять. Для школ, университетов, где нужно уменьшить риск распространения COVID-19. Если, допустим, ребенок приходит в школу, у него высокая температура и он потом с одноклассниками сидит, такая ситуация приведет к огромному скандалу. А наша система позволяет исключить такой сценарий и и принять необходимые меры», - подчеркнул Ержан Рыскалиев.

«Что сейчас делают компании: они используют охранников, которые стоят с этими устройствами. Очень много человеческого фактора. Охранник может недоглядеть температуру. Дешевые устройства не всегда показывают корректно, то есть, если у человека температура 37, то он может показать 36. И потом, куда эти охранники записывают эту информацию, кого они уведомляют - неизвестно. В нашем же случае все оцифровано и автоматизировано и сохранено. Всегда можно посмотреть историю, вытащить отчетность», - поделился он.

Как добавил Ержан Рыскалиев, основное направление компании Clockster - автоматизация процессов для отдела кадров, прием на работу сотрудников, табелирование сотрудников, также создание графиков.

«В будущем проект собирается помогать в поиске работы для людей, которые не являются специалистами с высшим образованием. Планируем через приложение помогать им с трудоустройством и обучать. Сейчас мы присутствуем не только на рынке Казахстана, но и на рынке России, Украины и Филиппин», - резюмировал Ержан Рыскалиев.

Отметим, что Clockster является участником международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Все участники технопарка получают налоговые преференции. Преференции освобождают участников от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов. Подобная мера господдержки позволяет IT-компаниям реинвестировать сэкономленные средства в развитие своих проектов.

«Благодаря преференциям мы платим только пенсионные отчисления за работников. Это помогает. В прошлом году мы сэкономили кучу денег. Эти деньги мы инвестировали в развитие проекта, заработную плату подняли сотрудникам», - заключил сооснователь казахстанского стартапа в сфере автоматизации HRm.