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Новое приложение по отслеживанию автобусов запустят в столице

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2022, 15:47
Новое приложение по отслеживанию автобусов запустят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Компания City Transportation Systems (CTS) разрабатывает собственное приложения по отслеживанию автобусов, которое планирует запустить в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе компании пояснили, что прежнее приложение Astrabus, принадлежащее сторонним разработчикам, уже не работает. Компания CTS за его работоспособность не несёт ответственности.

«Компанией ведётся разработка собственного приложения по отслеживанию автобусов. Запуск планируется после всех пуско-наладочных работ», - отметили в компании.

Ранее сообщалось , что приложение Astra Bus больше не функционирует в столице.

«Приложение больше не поддерживается и не обновляется. Однако имеются альтернативные приложения для отслеживания маршрутов: 2ГИС и Яндекс.Карты. При изменении схем движения маршрутов в данные мобильные приложения вносятся оперативные изменения. К слову, все указанные приложения также принадлежат сторонним разработчикам. CTS не несет ответственность за их работу. Кроме того, CTS оперативно информирует посредством онлайн-ресурсов: cts.gov.kz, Instagram, Facebook», - сообщала ранее компания.


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