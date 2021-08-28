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    17:12, 28 Август 2021 | GMT +6

    Новое постановление вышло в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Новым постановлением главного государственного санврача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №35 внесены изменения и дополнения в постановление №31 «О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому документу, ЦОНы, в том числе спецЦОНы, 1414 будут работать в будние дни (понедельник-пятница) с 9 до 18 часов, с приостановлением в субботние и воскресные дни. Прием граждан производиться через приложение «Ashyq». Пункт о предварительном бронировании исключен.

    Работа общественного транспорта разрешена теперь и в субботние дни (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) с приостановлением в воскресные и праздничные дни, за исключением дачных маршрутов с установлением режима работы с 07 до 11 часов и с 17 до 21 часа.

    Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки будет с добровольной фиксацией, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz).

    Объекты, участники проекта «Ashyq», в будние дни работают до 00.00 часов, допуск в них будут иметь лица с «синим» и «зеленым» статусами.

    В субботние и воскресные дни они будут работать с 07 до 00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей. Для лидеров «Ashyq» работа в выходных будет идти по тем же условиям, но до 02.00.

    Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.


    Теги:
    Коронавирус в РК Ashyq Общество Минздрав РК Акмолинская область
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