Новое постановление в Карагандинской области: кого будут отправлять на изоляцию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление. Согласно документу, невакцинированные граждане, имевшие близкий контакт с больным COVID-19, будут изолированы на 14 дней в домашних условиях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 17 сентября 2021 года № 43 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года» принято решение:

- об исключении подпункта, предусматривающего ограничение проведения аудио-, фото-, видеосъемки пациентов и медработников без их согласия в организациях здравоохранения;

- внесены изменения в порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19, и определены меры в отношении контактных лиц с больным COVID-19 (близкий контакт), то есть «близким контактом» заболевшего COVID-19 считается:

• лицо, проживающее с тем, у которого подтвержден COVID-19;

• лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 (при кашле, рукопожатии и т.д.);

• лицо, находившееся в закрытом помещении без использования маски вместе с заразившимся COVID-19 на расстоянии менее 1,5 м в течение 15 минут;

• медработник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19;

• лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного без СИЗ или с нарушением правил их применения;

• пассажир самолета, междугороднего автобуса, поезда, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел заразившийся.

Контактные лица с больным COVID-19 при отсутствии документа, подтверждающего получение курса вакцинации, подлежат изоляции на дому на 14 дней. Отбор проб для лабораторного обследования контактного (близкий контакт) на COVID-19 методом ПЦР проводится на 3-й день изоляции. При отрицательном результате ПЦР-исследования специалист ПМСП ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья (температура тела, наличие признаков заболевания), по истечении 14 дней при отсутствии признаков COVID-19 карантин и изоляция завершаются. При положительном результате ПЦР-исследования, специалист ПМСП подает экстренное извещение в территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 сентября, Карагандинская область находится в «красной» зоне по распространению КВИ.