Новое постановление: учащиеся каких школ столицы смогут учиться в традиционном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановление «О дополнительных мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане» подписала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, по-прежнему запрещается проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организация и проведение митингов, шествий, сходов и др.

Нельзя посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центры, компьютерные клубы (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), кинотеатры, кинорумы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы, детские развлекательные центры, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах.

Будет продолжена реализация пилотного проекта «Ashyq» в фитнес-клубах, СПА-центрах, саунах, бассейнах, компьютерных клубах (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубах.

На дистанционной форме работы должны находиться не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости.

ЦОНы будут по-прежнему работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, Telegram-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов, с запретом работы в воскресные дни. Такой же график работы у АО «Казпочта».

Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, продолжат работать в штатном режиме. Частные медицинские центры, клиники, стоматологии должны принимать строго по предварительной записи в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов.

Обучение на объектах образования столицы в IV четверти текущего года обеспечат следующим образом:

- в традиционном формате с 19 апреля 2021 года в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 10 человек по заявлению родителей;

- в дистанционном режиме в общеобразовательных школах, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей;

- в дистанционном режиме для студентов первых курсов вузов и колледжей.

Дежурные группы в дошкольных организациях, независимо от форм собственности, продолжат работать с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, в будние с 07:30 до 18:30 часов, за исключением выходных дней.

Банкам, обменным пунктам, ипотечным организациям, страховым (перестраховым) организациям, микрофинансовым организациям, ломбардам разрешено работать с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Бизнес-центры, деловые дома, а также расположенные в них объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и др., будут действовать в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов, за исключением торговых бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров, для которых установлен запрет на работу в выходные дни.

Объектам туризма и гостиницам, отелям, домам отдыха, турбазам нужно придерживаться заполняемости не более 50%.

График работы для торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров не изменился: при соблюдении заполняемости из расчета 4 кв. м на одного посетителя в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, с запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, а также объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения настоящим постановлением).

Для объектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 22:00 часов. При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

В штатном режиме будут действовать библиотеки, музеи, галереи, но без групповых экскурсий.

Рестораны, кафе, бары, столовые по-прежнему должны соблюдать требования по заполняемости до 50% (но не более 30 посадочных мест внутри помещения и на открытом воздухе (летние залы) с числом посадочных мест не более 30), социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадке за одним столом не более 4-6 человек. В будние дни они могут принимать гостей с 07:00 часов до 22:00 часов, в выходные дни - работать на доставку и вынос еды. При этом строго запрещаются организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (ауыз ашар, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Крытые продовольственные рынки продолжат работать в штатном режиме, а непродовольственные - в будние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в выходные дни.

Что касается рынков на открытом воздухе, то по-прежнему продовольственные будут действовать в штатном режиме, непродовольственные - в будние и субботние дни с 10:00 до 18:00 часов, кроме воскресенья.

Продовольственные ярмарки «выходного дня» на открытом воздухе астанчане смогут посетить в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов.

Для магазинов, минимаркетов по реализации продовольственных товаров предусмотрен штатный режим работы, для супермаркетов, гипермаркетов по реализации продтоваров - в будние и выходные дни с 06:00 до 24:00 часов.

Для объектов по реализации непродовольственных товаров с торговой площадью до 2 тысяч кв. м (кроме торговых сетей), при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. м на одного покупателя, установлен график работы в будние и выходные дни с 09:00 до 17:00 часов, если свыше 2 тысяч кв. м, то в будние дни с 09:00 до 17:00 часов, с запретом работы в выходные (за исключением онлайн-продаж).

Крытые спортивные объекты (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) могут проводить только индивидуальные тренировки в будни с 07:00 до 22:00 часов, за исключением выходных.

Фитнес-центры, фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п. будут и дальше работать строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий в будни с 07:00 до 22:00 часов, с запретом работы в выходные, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq».

Крытым бассейнам с задействованием саун можно работать в будние дни с 7:00 часов до 22:00 часов, кроме выходных, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий.

Бани будут работать в будние дни с 8:00 до 23:00 часов, кроме выходных, строго по предварительной записи, с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 кв. м на одного посетителя и 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя.

В будние и выходные дни с 8:00 до 21:00 часов разрешено функционировать салонам красоты, парикмахерским, барбер-шопам, центрам и салонам, оказывающим косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 кв. м на одного посетителя).

В штатном режиме продолжат действовать автомойки, ремонт авто- и бытовой техники, шиномонтажные станции, типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 12 апреля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.