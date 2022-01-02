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Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области

2 Января 2022 15:54
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Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 5 января в Карагандинской области вступает в силу новое постановление главного санитарного врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для жителей Карагандинской области вводят некоторые ограничения. Согласно принятому постановлению главного санитарного врача региона, в будние и выходные дни разрешается вход только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей в приложении «ASHYQ» на следующих объектах:

- в торгово-развлекательные центры, торговые дома и центры, оптово-распределительные торговые центры,

- торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв.м.,

- торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.,

- караоке.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 05 января 2022 года.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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