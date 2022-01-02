Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 5 января в Карагандинской области вступает в силу новое постановление главного санитарного врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для жителей Карагандинской области вводят некоторые ограничения. Согласно принятому постановлению главного санитарного врача региона, в будние и выходные дни разрешается вход только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей в приложении «ASHYQ» на следующих объектах:

- в торгово-развлекательные центры, торговые дома и центры, оптово-распределительные торговые центры,

- торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв.м.,

- торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.,

- караоке.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 05 января 2022 года.