Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 5 января в Карагандинской области вступает в силу новое постановление главного санитарного врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Для жителей Карагандинской области вводят некоторые ограничения. Согласно принятому постановлению главного санитарного врача региона, в будние и выходные дни разрешается вход только при условии наличия безопасного «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей в приложении «ASHYQ» на следующих объектах:
- в торгово-развлекательные центры, торговые дома и центры, оптово-распределительные торговые центры,
- торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв.м.,
- торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.,
- караоке.
Постановление вступает в силу с 00.00 часов 05 января 2022 года.
- Сколько медцентров для лиц с инвалидностью функционирует в Казахстане
- Коронавирус: Нур-Султан находится в «желтой» зоне
- 196 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- 24 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки
- Сколько подростков и беременных получили вакцину от коронавируса в Казахстане
- Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана