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    21:03, 30 Март 2022 | GMT +6

    Новое постановление санврача вышло в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Акмолинской области вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача региона Айнагуль Мусиной №16 «О снятии ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому документу, сняты все ограничения на деятельность социально- экономических объектов Акмолинской области в период ее нахождения в «зеленой» и «желтой» зонах.

    «В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах, указанных в пункте 1 ПГГСВ РК № 14, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности. Участники проекта «Ashyq» в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), для осуществления деятельности без ограничений могут в добровольном порядке вводить требование по безопасному («зеленому») статусу у сотрудников и посетителей», - говорится в документе.

    Принятие дополнительных мер по ужесточению в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), будет производиться на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

    Между тем, документ рекомендует использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Акмолинская область
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