Новое постановление санврача Карагандинской области: «жёлтый» статус исключен из «Ashyq»
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области вышло новое постановление главного санитарного врача. Согласно документу, будет снят ряд ограничительных мер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией вынесено постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области о внесении изменений в действующее постановление от 21 февраля 2022 года № 6, согласно которому принято решение о снятии ряда ограничений:
- разрешено движение пригородных пассажирских поездов (электричек) и движение пассажирских поездов с общими вагонами;
- исключен «желтый» статус в приложении «Ashyq».
Напоминаем, из всех ограничений для объектов остается обеспечение соблюдения масочного режима, социальной дистанции, использование антисептиков и регулярное проветривание. Ранее сообщалось, что «желтый» статус исключат из приложения «Ashyq».
Постановление вступает в силу в 00:00 часов 28 февраля 2022 года.
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