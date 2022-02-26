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Новое постановление санврача Карагандинской области: «жёлтый» статус исключен из «Ashyq»

26 Февраля 2022 10:57
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Новое постановление санврача Карагандинской области: «жёлтый» статус исключен из «Ashyq»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области вышло новое постановление главного санитарного врача. Согласно документу, будет снят ряд ограничительных мер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией вынесено постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области о внесении изменений в действующее постановление от 21 февраля 2022 года № 6, согласно которому принято решение о снятии ряда ограничений:

- разрешено движение пригородных пассажирских поездов (электричек) и движение пассажирских поездов с общими вагонами;

- исключен «желтый» статус в приложении «Ashyq».

Напоминаем, из всех ограничений для объектов остается обеспечение соблюдения масочного режима, социальной дистанции, использование антисептиков и регулярное проветривание. Ранее сообщалось, что «желтый» статус исключат из приложения «Ashyq».

Постановление вступает в силу в 00:00 часов 28 февраля 2022 года.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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