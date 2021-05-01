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    18:09, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Новое постановление санврача Карагандинской области: праздничные мероприятия запрещены

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Карагандинской области остается запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (караоке, ночных клубов, букмекерских контор, компьютерных клубов, боулинг-центров), за исключением объектов, в которых реализуется пилотный проект «Ashyq», вместе с тем запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социально-экономические объекты Карагандинской области, участвующие в проекте «Ashyq», несмотря на нахождение области в «красной» зоне, работают согласно требованиям к «желтой» зоне. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    Кроме этого, помимо действующего запрета на проведение, введен запрет на посещение населением массовых, зрелищных, семейных и памятных мероприятий (в том числе «ауыз ашар», праздничных мероприятий на Пасху, поминок и др.). Также в департаменте напомнили о правилах посещения кладбищ на «Родительский день».

    «Согласно требованиям действующего Постановления Главного государственного санитарного врача Карагандинской области в перечень видов деятельности организаций и предприятий, которые не приостанавливаются в период действия карантина входит деятельность кладбищ. В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 Постановления в «Родительский день» возможно посещение кладбищ группами не более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, с соблюдением масочного режима, социальной дистанции», - пояснили в ведомстве.

    Также в связи с ростом регистрации заболеваемости КВИ среди детей учащиеся в общеобразовательных школах предшкольных классов, с 1 по 5 классы, в международных школах с 1 по 7 классы включительно в городах Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск, Балхаш, Приозерск, Жезказган, Сатпаев и Абайском, Нуринском, Осакаровском районах с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции переходят на обучение в дистанционном формате.

    При этом количество детей при индивидуальном обучении учащихся во внеурочное время в группах снижено с 15 до 10 человек, а в указанных городах и районах количество детей в группах не должно превышать 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции, шахматной рассадки и масочного режима. В других регионах области обучение будет продолжено в прежнем формате.

    Постановление вступает в силу с момента подписания.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 апреля, Карагандинская область находится в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Минздрав РК
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