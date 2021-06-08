Новое постановление санврача: детские центры и отели откроются в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде вышло новое постановление главного санитарного врача области. Согласно документу, в шахтерском регионе с 8 июня возобновят свою работу детские развлекательные центры, цирк и отели, санатории и дома отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 07.06.2021 года, расширен список объектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», добавлены детские развлекательные центры (крытые), цирки, отели, гостиницы.

Таким образом, детские развлекательные центры (крытые) функционируют при обеспечении площади не менее 10 кв метров на одного человека, но не более 30 человек;

- Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 1000 до 3000 кв метров могут работать при обеспечении площади не менее 10 кв метров на одного человека, но не более 60 человек

- цирки могут работать с заполняемостью не более 30%;

- деятельность отелей, гостиниц без ограничений;

- деятельность фудкортов увеличена до 22:00 часов (ранее было до 20:00 часов).

Также в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что в отношении физического лица с «красным» статусом за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части нарушения режима изоляции, применяются меры административного характера в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В отношении физического лица с «желтым» статусом выносится постановление главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с требованиями необходимости изоляции.

Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры осуществляется с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq».

Кроме этого, для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте использование мобильного приложения «Ashyq» доступно через другие платформы. К примеру, аналог на платформе доступен в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz.

Также в субботние и воскресные дни возобновляется движение междугородних внутриобластных регулярных пассажирских перевозок сообщений: Караганда – Темиртау – Караганда; Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда; Караганда – Топар – Караганда.

Санаторно-курортные организации (дома, базы и зоны отдыха, санатории и профилактории) работают с заполнением корпусов не более 80% от проектной мощности и с функционированием пляжей (ранее работа пляжей была запрещена).

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 08 июня 2021 года.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июня 2021 года, Карагандинская область находится в «красной» зоне по распространению КВИ.