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Новое постановление санврача: что изменится для актюбинцев со 2 августа

29 Июля 2021 13:24
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Новое постановление санврача: что изменится для актюбинцев со 2 августа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно постановлению, запрещена деятельность пляжей, а также купания в неустановленных местах водоемов.

Разрешена деятельность аквапарков на открытом воздухе в будние дни с 10-00 до 17-00 часов, по предварительной записи, при заполняемости до 50%, с соблюдением социального дистанцирования путем нанесения напольных разметок, ограничителей и барьерных лент, а также расстановкой оборудования с соблюдением расстояния не менее 2 метров, с продолжительностью пребывания людей не более 3 часов и организацией перерывов для проведения дезинфекции оборудования. Обязательно проведение бесконтактным способом контроль температуры тела персонала и посетителей при входе, не допускать персонал и посетителей при наличии симптомов острой вирусной инфекции. При этом запрещается деятельность аквапарков в субботние и воскресные дни;»

Кроме того, будет приостановлен прием больных на плановое амбулаторно-поликлиническое лечение с 2 августа 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации во всех амбулаторно-поликлинических организациях (поликлиники, стоматологические, гинекологические и другие медицинские организации) независимо от форм собственности, кроме экстренных случаев с соблюдением мер предосторожности в интересах собственной защиты и профилактики передачи COVID-19.

Объекты здравоохранения амбулаторно-поликлинического профиля будут проводить прием пациентов при обращении за экстренной медицинской помощью, проведение консультации и прием врачей в формате дистанционных услуг, медицинское наблюдение путем обзвона, также домашнего посещения больных, беременных, контактных с соблюдением мер предосторожности в интересах собственной защиты и профилактики передачи COVID-19.

Запрещено проведение на объектах ПМСП всех видов профессиональных медицинских осмотров, очередных скрининговых обследований.

Всех лиц с подозрением на ОРВИ, грипп и симптомами COVID-19 будут принимать через «фильтр» с указателями на входе в здании поликлиник с отбором анализов;

Руководителю управления здравоохранения Актюбинской области и руководителям организации здравоохранения независимо от форм собственности также поручено:

- организовать специально выделенную комнату для изоляции лиц с признаками ОРВИ, гриппа и симптомами COVID-19 до приезда бригады 103.

- организовать оформление листов временной нетрудоспособности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся на домашнем карантине и онлайн-выдачу или доставку рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;

- продолжить соблюдение карантина в стационарах области независимо от форм собственности до стабилизации эпидемиологической ситуации;

- ограничить передвижение медицинских работников и пациентов по отделениям стационара;

- запретить посещения больных в стационарах;

- обеспечить сотрудников достаточным количеством СИЗ согласно приложению 3 Постановления № 67 от 25.12.2020г.;

- в медицинских организациях, задействованных в проведении мероприятий по COVID - 19 в целях предупреждения заражения COVID-19 осуществлять уведомление больных COVID-19 и контактных с ними лиц о необходимости соблюдения изоляции на дому с вручением расписки больного COVID-19, контактного лица с больным COVID-19 об обязательном исполнении условий соблюдения изоляции на дому согласно приложению 1 к Санитарным правилам МЗ РК № ҚР ДСМ-47 от 27 мая 2021 года.

- закрепить в ПМСП ответственных лиц для проведения сбора данных о больных и контактных лицах в выходные дни.»

Руководителю управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области и руководителям центров социального обслуживания №1, №2 поручено:

- обеспечить карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, центрах социальной реабилитации интернатного типа;

- запретить посещения родственниками.

Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Актюбинской области поручено провести заключительную дезинфекцию в очагах COVID-19 при регистрации случаев в детских дошкольных учреждениях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, учебных заведениях интернатного типа.»

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 2 августа 2021 года.


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#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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