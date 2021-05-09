Новое постановление санврача: что изменится для акмолинцев с 10 мая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 00.00 часов 10 мая 2021 года вступает в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №18, которое внесло небольшие изменения в предыдущие документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым постановлением сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность развлекательных учреждений, кальянных, организацию и проведение праздничных корпоративов, спортивных мероприятий со зрителями, выставок, марафонов (на открытом воздухе). Приостанавливается деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях). Разрешается деятельность аттракционов только на открытом воздухе.

Согласно постановлению, разрешается также деятельность религиозных объектов индивидуально, из расчета не менее 4 кв.м на человека. Разрешается проведение коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие, а также торжественные богослужения на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляются при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв. м на человека.

В субботу и воскресенье приостанавливают свою работу крытые непродовольственные рынки, фитнес-центры, йога-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, сауны, СПА-центры и бассейны.

«Разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв.м на одного посетителя с режимом работы до 22 часов, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с приостановлением работы в субботу и воскресенье торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов, магазинов смешанных товаров, площадью более 1000 кв. м (учитывается общая площадь без складских помещений), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты (при условии предварительной записи на вакцинацию)», - отмечается в документе.

Кроме того, не менее 80% сотрудников государственных органов, органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства остаются на дистанционной форме работы при штатном расписании более 20 человек. Допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Разрешено также возобновить учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.



