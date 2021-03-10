Новое постановление санврача Акмолинской области: в дежурных группах детсадов увеличили количество детей до 25

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Очередным постановлением главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной №13 от 10 марта внесены незначительные изменения и дополнения в ограничительные карантинные меры в регионе. Главным образом они коснулись работы детских дошкольных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в Акмолинской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор и прочих развлекательных заведений для взрослых и детей, кальянных, деятельность банкетных залов, организацию и проведение праздничных корпоративов, проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Изменения коснулись детских дошкольных учреждений, в дежурных группах которых теперь допускается вместо 15 не более 25 человек.

Разрешено движение междугородних автобусных, микроавтобусных перевозок, городских нерегулярных перевозок при заполняемости не более 75% посадочных мест, но не более 15 человек. На таком же условии разрешено движение межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок.

Сохраняется разрешение деятельности открытых и крытых продовольственных и непродовольственных рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и других по типу рынков) с соблюдением социальной дистанции в бутиках из расчета на 1 человека 4 кв. м торговой площади.

«Разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, с режимом работы с 7 до 24 часов без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и других с возможным массовым скоплением людей», - говорится в постановлении.

В третьей четверти 2020-2021 учебного года все так же разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек. С 1 марта 2021 года обучение будет вестись в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы). При этом 70% предметов школьники будут познавать в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов).

Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек будет организовано по решению администрации организации образования.



