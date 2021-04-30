Новое постановление: ряд ограничений введут в Павлодарской области с 3 мая

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Третьего мая в регионе введут ряд карантинных ограничений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Приостанавливаются межобластных, внутриобластных, междугородних перевозки (за исключением Аксу-Павлодар, объединённого с маршрутом Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар); запрещается работа в субботние и воскресные дни ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, в будние дни режим работы до 22.00», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Павлодарском Прииртышье, связанной с продолжающейся регистрацией случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, в соответствии с приложением 4 к постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года принят ряд меры по ужесточению карантинных мер с 3 мая.

В частности, объекты общественного питания будут работать с 9.00 до 20:00, на доставку, вынос - до 22.00 часов, при заполняемости до 50 процентов, но не более 30 человек за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

«Запрещена деятельность в субботние и воскресные дни саун, спа-центров, бассейнов (за исключением объектов участвующих в проекте «Aшык», - добавили в ДЭСК. - Также запрещена деятельность в субботние и воскресные дни спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров (за исключением фитнес-клубов, йога-центров, участвующих в проекте «Aшык». Запрещена деятельность в воскресные дни открытых рынков (продуктовые, не продуктовые».

По словам эпидемиологов, со следующей недели также введут запрет деятельности в субботние и воскресные дни крытых рынков (продуктовых и не продуктовых), а супермаркеты и гипермаркеты будут открыты до 22.00 часов.

Что касается объектов образования, то в традиционном формате городские и сельские школы будут работать с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек.

«Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с первого по пятый классы включительно; обучение в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (девятых, одиннадцатых (двенадцатых) классов): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном, - добавили в ДСЭК. - Запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп. Деятельность дежурных групп детских дошкольных учреждений допускается при соблюдении комплектации групп не более 15 человек».

Медико-социальные объекты для пожилых и людей с ограниченными возможностями, дома ребёнка, детские дома с третьего мая будут работать в закрытом формате с ограничением внешних контактов опекаемых и сотрудников. 80 процентов сотрудников предприятий и учреждений будут переведены на дистанционный формат работы (в зависимости от производственной необходимости.

«Запрещается деятельность объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»), - отметили в департаменте. - Запрещено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме; деятельность компьютерных, боулинг-центров».

В тот же день в регионе запретят спортивные мероприятия. При улучшении эпидемиологической ситуации в Павлодарской области внесут изменения и дополнения в постановление.



